È morto il ciclista investito da un camion dell’Assa a Novara

13 ott 2025

Dopo più di una settimana di ricovero in gravi condizioni non ce l'ha fatta il 77enne che é stato investito il 2 ottobre a Novara.L'uomo, R.P., era stato urtato in bicicletta da un mezzo dell'Assa all'incrocio tra corso della Vittoria e via Biroli ed era caduto a terra, riportando diverse ferite. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

