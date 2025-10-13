E’ morto Franco Lanzarini A Marzabotto a 7 anni mi misero tre volte davanti al plotone

Repubblica.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sopravvissuto all’eccidio, fu tra gli ispiratori della Scuola di pace di Monte Sole. In occasione dell’80° anniversario della strage strinse la mano al presidente Mattarella. 🔗 Leggi su Repubblica.it

e8217 morto franco lanzarini a marzabotto a 7 anni mi misero tre volte davanti al plotone

© Repubblica.it - E’ morto Franco Lanzarini. “A Marzabotto a 7 anni mi misero tre volte davanti al plotone”

In questa notizia si parla di: morto - franco

È morto Franco Verderosa, l'imprenditore vittima di un incidente a Gallicano del Lazio

Schianto fra due furgoni e un’auto, dopo ore di agonia è morto l’imprenditore di 66 anni Franco Verderosa

Basket: è morto Marco Bonamico, Campione d’Europa nel 1983 e poi anni al commento con Franco Lauro

Morto Franco Lanzarini, sopravvissuto all'eccidio di Marzabotto - Una vita spesa a testimoniare, ispirò la Scuola di Pace di Montesole ... Come scrive rainews.it

È morto Franco Lanzarini, a 7 anni sopravvissuto agli eccidi di Monte Sole: «Per tre volte i nazifascisti ci misero al muro per fucilarci, la mamma ci fece scappare» - È stato uno dei fondatori della Scuola di Pace di Monte Sole, In occasione dell'80esimo anniversario della strage strinse la mano al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Lo riporta corrieredibologna.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: E8217 Morto Franco Lanzarini