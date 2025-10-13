E’ morto Franco Lanzarini A Marzabotto a 7 anni mi misero tre volte davanti al plotone

Sopravvissuto all’eccidio, fu tra gli ispiratori della Scuola di pace di Monte Sole. In occasione dell’80° anniversario della strage strinse la mano al presidente Mattarella. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - E’ morto Franco Lanzarini. “A Marzabotto a 7 anni mi misero tre volte davanti al plotone”

In questa notizia si parla di: morto - franco

È morto Franco Verderosa, l'imprenditore vittima di un incidente a Gallicano del Lazio

Schianto fra due furgoni e un’auto, dopo ore di agonia è morto l’imprenditore di 66 anni Franco Verderosa

Basket: è morto Marco Bonamico, Campione d’Europa nel 1983 e poi anni al commento con Franco Lauro

È morto Franco Lanzarini, a 7 anni sopravvissuto agli eccidi di Monte Sole: «Per tre volte i nazifascisti ci misero al muro per fucilarci, la mamma ci fece scappare» - X Vai su X

7/10/25. Cavarzere. È morto a 67 anni Franco Danieli, molto conosciuto per il suo lavoro di educatore cinofilo e istruttore ENCI per cani da soccorso, difesa e agility. Condoglianze ai familiari e una preghiera per lui. Ultimo saluto il 10/10 alle 15.30 a S.Giusepp - facebook.com Vai su Facebook

Morto Franco Lanzarini, sopravvissuto all'eccidio di Marzabotto - Una vita spesa a testimoniare, ispirò la Scuola di Pace di Montesole ... Come scrive rainews.it

È morto Franco Lanzarini, a 7 anni sopravvissuto agli eccidi di Monte Sole: «Per tre volte i nazifascisti ci misero al muro per fucilarci, la mamma ci fece scappare» - È stato uno dei fondatori della Scuola di Pace di Monte Sole, In occasione dell'80esimo anniversario della strage strinse la mano al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Lo riporta corrieredibologna.corriere.it