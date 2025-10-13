E' morto don Tiziano Bruscagin | fu coinvolto e assolto nel caso dell' omicidio di Willy Branchi

Si è spento all’Opera della Provvidenza Sant’Antonio di Sarmeola, don Tiziano Bruscagin, 85 anni, volto conosciuto nelle comunità del Ferrarese e del Piovese. Originario di Arre, classe 1940, era stato ordinato sacerdote nel 1966 per l’arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, dove aveva svolto gran. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Morto il clochard che vinse 300 mila euro con il Gratta e Vinci comprato con le offerte Tiziano Pellonara era malato. Nel 2020 il colpo di fortuna che gli aveva cambiato la vita

È morto don Bruscagin: malato da tempo, se ne va lasciando misteri morte Willy Branchi - Il suo nome resterà legato per sempre alla vicenda del 18enne ucciso la notte tra il 29 e 30 settembre 1988 a Goro e il cui caso è ancora irrisolto ... Lo riporta msn.com

È morto don Bruscagin, la voce franca della fede padovana - Si è spento all’Opsa don Tiziano Bruscagin, 85 anni, volto storico delle parrocchie padovane e ferraresi. Riporta padovaoggi.it