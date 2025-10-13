È morto don Bruscagin | malato da tempo se ne va lasciando misteri sulla morte di Willy Branchi

Ferrara, 13 ottobre 2025 – È morto a 85 anni, all'Opera della Provvidenza di Sant'Antonio di Sarmeola, nel Padovano, don Tiziano Bruscagin. Originario di Arre, dieci chilometri da Villa del Bosco, don Tiziano è stato parroco moderatore di cinque parrocchie del Veneto e per oltre 32 anni parroco di Goro. Il suo nome resterà legato per sempre alla vicenda di Vilfrido Luciano Branchi, per tutti Willy, il 18enne ucciso la notte tra il 29 e 30 settembre 1988 a Goro, il cui caso è ancora irrisolto. Don Tiziano battezzò e celebrò il funerale di Willy. Ma il suo nome finì nell'inchiesta nel 2014 quando, in una telefonata fatta al nostro giornale, fece i nomi dei presunti responsabili del caso Branchi per poi negare tutto davanti al magistrato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

