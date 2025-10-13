È morto don Bruscagin la voce franca della fede padovana

Si è spento all’Opera della Provvidenza Sant’Antonio di Sarmeola don Tiziano Bruscagin, 85 anni, volto conosciuto nelle comunità del Ferrarese e del Piovese. Originario di Arre, classe 1940, era stato ordinato sacerdote nel 1966 per l’arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, dove aveva svolto gran parte. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

