È morto don Bruscagin la voce franca della fede padovana
Si è spento all’Opera della Provvidenza Sant’Antonio di Sarmeola don Tiziano Bruscagin, 85 anni, volto conosciuto nelle comunità del Ferrarese e del Piovese. Originario di Arre, classe 1940, era stato ordinato sacerdote nel 1966 per l’arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, dove aveva svolto gran parte. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
