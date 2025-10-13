È morto Cesare Paciotti | l’icona delle calzature italiane aveva 67 anni

Dayitalianews.com | 13 ott 2025

La scomparsa improvvisa. Si è spento all'età di 67 anni Cesare Paciotti, fondatore di uno dei marchi di calzature più celebri e apprezzati a livello internazionale. Lo stilista è stato colto da un malore nella sua abitazione di Civitanova Alta, nella serata di domenica 12 ottobre. Nonostante l'immediato intervento dei soccorsi, per Paciotti non c'è stato nulla da fare. Un simbolo del Made in Italy. Cesare Paciotti era un vero simbolo del Made in Italy, noto in tutto il mondo per aver trasformato il suo cognome in un brand di fama globale. Nato nel 1967, aveva ereditato la passione per le calzature dal padre, che nel 1948 aveva avviato un piccolo calzaturificio artigianale.

