È morto Cesare Paciotti | il re delle scarpe aveva 67 anni

Tpi.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto all’età di 67 anni Cesare Paciotti, fondatore di uno dei marchi di calzature più noti e importanti al mondo. Lo stilista si trovava nella sua abitazione di Civitanova Alta quando, nella serata di domenica 12 ottobre, è stato colto da un malore. I suoi familiari hanno subito lanciato l’allarme ma, all’arrivo dei soccorsi, Paciotti era già morto. Icona della moda e simbolo del Made in Italy, Paciotti era noto in tutto il mondo per aver trasformato il suo cognome in un brand internazionale. Nato nel 1967, aveva ereditato la passione per le calzature dal padre che, nel 1948, aveva fondato un piccolo calzaturificio. 🔗 Leggi su Tpi.it

200 morto cesare paciotti il re delle scarpe aveva 67 anni

© Tpi.it - È morto Cesare Paciotti: il “re delle scarpe” aveva 67 anni

In questa notizia si parla di: morto - cesare

Valentina Mastroianni racconta il figlio Cesare Zambon, morto a 6 anni per una malattia rara

Morto l'arcivescovo emerito di Torino monsignor Cesare Nosiglia, aveva 80 anni

Torino: morto Cesare Nosiglia, arcivescovo dell’accoglienza

200 morto cesare paciotti&#200; morto Cesare Paciotti: il “re delle scarpe” aveva 67 anni - L'imprenditore si trovava nella sua abitazione di Civitanova Alta quando è stato colto da un malore ... Lo riporta tpi.it

200 morto cesare paciotti&#200; morto l'imprenditore Cesare Paciotti - L'imprenditore di Civitanova Marche, fondatore del marchio di scarpe che porta il suo nome è morto nella sua abitazione di Civitanova Alta, ... Riporta avvenire.it

Cerca Video su questo argomento: 200 Morto Cesare Paciotti