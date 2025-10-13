È morto Cesare Paciotti | il re delle scarpe aveva 67 anni

È morto all’età di 67 anni Cesare Paciotti, fondatore di uno dei marchi di calzature più noti e importanti al mondo. Lo stilista si trovava nella sua abitazione di Civitanova Alta quando, nella serata di domenica 12 ottobre, è stato colto da un malore. I suoi familiari hanno subito lanciato l’allarme ma, all’arrivo dei soccorsi, Paciotti era già morto. Icona della moda e simbolo del Made in Italy, Paciotti era noto in tutto il mondo per aver trasformato il suo cognome in un brand internazionale. Nato nel 1967, aveva ereditato la passione per le calzature dal padre che, nel 1948, aveva fondato un piccolo calzaturificio. 🔗 Leggi su Tpi.it

