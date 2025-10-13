È morto Cesare Paciotti | il re delle scarpe aveva 67 anni
È morto all’età di 67 anni Cesare Paciotti, fondatore di uno dei marchi di calzature più noti e importanti al mondo. Lo stilista si trovava nella sua abitazione di Civitanova Alta quando, nella serata di domenica 12 ottobre, è stato colto da un malore. I suoi familiari hanno subito lanciato l’allarme ma, all’arrivo dei soccorsi, Paciotti era già morto. Icona della moda e simbolo del Made in Italy, Paciotti era noto in tutto il mondo per aver trasformato il suo cognome in un brand internazionale. Nato nel 1967, aveva ereditato la passione per le calzature dal padre che, nel 1948, aveva fondato un piccolo calzaturificio. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: morto - cesare
Valentina Mastroianni racconta il figlio Cesare Zambon, morto a 6 anni per una malattia rara
Morto l'arcivescovo emerito di Torino monsignor Cesare Nosiglia, aveva 80 anni
Torino: morto Cesare Nosiglia, arcivescovo dell’accoglienza
Cesare Paciotti, icona della moda e simbolo del Made in Italy, è morto all’età di 67 anni. Il celebre stilista e imprenditore è stato colto da un malore improvviso nella serata del 12 ottobre, nella sua villa in contrada Cavallino, nella zona alta di Civitanova Marche - facebook.com Vai su Facebook
Cesare Paciotti, morto a 67 anni lo stilista marchigiano Malore fatale per lo stilista di Civitanova Marche - X Vai su X
È morto Cesare Paciotti: il “re delle scarpe” aveva 67 anni - L'imprenditore si trovava nella sua abitazione di Civitanova Alta quando è stato colto da un malore ... Lo riporta tpi.it
È morto l'imprenditore Cesare Paciotti - L'imprenditore di Civitanova Marche, fondatore del marchio di scarpe che porta il suo nome è morto nella sua abitazione di Civitanova Alta, ... Riporta avvenire.it