È morto Cesare Paciotti il re della scarpa aveva puntato su pellami di qualità lavorazione artigianale e l’iconico pugnale come logo i punti di forza

Ilfattoquotidiano.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mondo della moda in lutto. È morto all’età di 67 anni Cesare Paciotti, l’imprenditore calzaturiero. Secondo quanto riferito dal “Corriere Adriatico” il decesso “è avvenuto attorno alle 19:30 di domenica nella sua villa di campagna di Civitanova Marche” per un malore. Non è stata ancora ufficializzata la data dei funerali. L’azienda che guidava era stata fondata nel 1948 dai suoi genitori Giuseppe e Cecilia Paciotti. Negli anni Ottanta, il figlio Cesare prende le redini dell’azienda di calzature artigianali che era stata fondata a Civitanova Marche e la ribattezza con il proprio nome, Cesare Paciotti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

