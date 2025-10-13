È morto Cesare Paciotti a causa di un malore | lo stilista delle calzature Made in Italy aveva 67 anni
L'imprenditore, iconico nome della pelletteria Made in Italy, si è spento a causa di un malore. Ancora non si conosce la data dei funerali. Lascia tre figli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: morto - cesare
Valentina Mastroianni racconta il figlio Cesare Zambon, morto a 6 anni per una malattia rara
Morto l'arcivescovo emerito di Torino monsignor Cesare Nosiglia, aveva 80 anni
Torino: morto Cesare Nosiglia, arcivescovo dell’accoglienza
E' morto ieri a 67 anni nella sua abitazione di Civitanova Marche l'imprenditore calzaturiero Cesare Paciotti. #ANSA - X Vai su X
+++Trovato morto il re della scarpa Cesare Paciotti+++ - facebook.com Vai su Facebook
È morto Cesare Paciotti a causa di un malore: lo stilista delle calzature Made in Italy aveva 67 anni - L’imprenditore, iconico nome della pelletteria Made in Italy, si è spento a causa di un malore. Lo riporta fanpage.it
Cesare Paciotti, lo stilista trovato morto accanto al letto nella villa di Civitanova: stroncato da un malore, aveva 67 anni - Il celebre imprenditore calzaturiero e stilista civitanovese Cesare Paciotti, 67 anni, è stato stroncato da un malore. ilmessaggero.it scrive