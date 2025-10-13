È morto Cesare Paciotti a causa di un malore | lo stilista delle calzature Made in Italy aveva 67 anni

L'imprenditore, iconico nome della pelletteria Made in Italy, si è spento a causa di un malore. Ancora non si conosce la data dei funerali. Lascia tre figli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

