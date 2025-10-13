È morto a 67 anni il celebre imprenditore e stilista marchigiano capace di trasformare l' azienda di famiglia in un brand amato in tutto il mondo

L ‘industria della moda dice addio a una delle sue figure più influenti e prominenti, simbolo dello stile Made in Italy. È morto, infatti, Cesare Paciotti. Dalle sfilate della Milano Fashion Week Primavera-Estate 2026: 5 top e 5 flop X Nella serata di domenica 12 ottobre, il celebre imprenditore e designer di scarpe è stato colto da un malore fatale nella sua casa di Civitanova Marche. Aveva 67 anni. Il marchio che porta il suo nome, rilanciato qualche anno fa dopo un periodo difficile, si conferma uno dei brand di It Shoes più amati da star e appassionati di moda. Iconico e inconfondbile grazie al tacco dalla forma a pugnale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

