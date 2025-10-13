E’ morta Diane Keaton l’attrice aveva 79 anni
Diane Keaton, attrice, produttrice, regista, fotografa e arredatrice di interni, si è spenta all'età di 79 anni. Addio a Diane Keaton. L'attrice, produttrice, regista, fotografa e arredatrice d'interni, quattro volte candidata all'Oscar (una la statuetta vinta, per l'interpretazione di Annie Hall nel 1978), si è spenta all'età di 79 anni. Salita alla ribalta negli anni .
“È morta Diane Keaton, l’attrice aveva 79 anni”: la notizia sui media americani
Diane Keaton, morta a 79 anni l'attrice premio Oscar: lavorò con Woody Allen e ?Francis Ford Coppola
Diane Keaton, morta l'attrice star di Hollywood: aveva 79 anni. La fama con il Padrino e l'Oscar per Annie Hall
L'attrice Diane Keaton è morta all'età di 79 anni. Il suo ultimo post su Instagram, pubblicato mesi fa, era dedicato al suo amato cane Reggie. Keaton amava molto gli animali e in particolare la sua femmina di Golden Retriever: chi viveva a Brentwood, il quartier
Il mondo del #cinema piange Diane Keaton, morta ieri a 79 anni. Straordinaria interprete di film indimenticabili, premio Oscar per "Io e Annie" e musa di Woody Allen, che si dice "sconvolto". #Tg1 Emiliano Condò
Diane Keaton e la cause della morte, dai due tumori alla bulimia: "peggioramento improvviso" - Anche se manca una comunicazione ufficiale della famiglia, una serie di segnali lasciava presagire l'addio a Diane Keaton ...
L'ultima chiamata dalla casa di Diane Keaton: «C'è una persona a terra». Il malore, la corsa in ospedale, le cause della morte - Gli ultimi istanti di vita di Diane Keaton, morta sabato a 79 anni, sono stati rivelati in una chiamata al 911 pubblicata oggi sui media americani.