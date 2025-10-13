È maleducato dire a una signora che è ‘di una certa età’ | lo posso dire io di me stessa ma non accettarlo da altri | Edwige Fenech difende Marcella Bella

Edwige Fenech, ospite di Francesca Fialdini a “Da noi. a ruota libera ” su Rai1, ha raccontato un aspetto inedito e sorprendente della sua vita: la passione per la danza, riscoperta dopo la partecipazione a Ballando con le stelle. “Da quando ho fatto Ballando ho capito che la danza mi fa stare bene – ha raccontato l’attrice -. Prendo lezioni due volte a settimana, non per gareggiare o esibirmi, ma per me stessa. È un modo per sentirmi viva, libera, leggera”. E ancora: “Il ballo è disciplina, armonia, ma anche un modo per conoscersi meglio. È come se il corpo parlasse quando le parole non bastano”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

