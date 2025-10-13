«Questa è l’alba storica di un nuovo Medio Oriente». Ha esordito così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel suo intervento alla Knesset, il Parlamento di Israele. Accolto da una standing ovation, Trump ha fatto diversi riferimenti religiosi all’inizio del suo discorso: «È la fine dell’era del terrorismo e della morte, e l’inizio dell’era della fede, della speranza e di Dio». E poi: «Ci riuniamo in un giorno di profonda gioia e speranza per ringraziare Dio, Abramo, Isacco, Giacobbe». Il presidente americano ha ringraziato anche alleati e partner, altro gesto piuttosto insolito rispetto al suo solito egocentrismo: «Per tutte le nazioni del mondo arabo e musulmano che si sono unite per fare pressione su Hamas». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - È l’alba di un nuovo Medio Oriente, ha detto Trump