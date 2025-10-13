È la giornata del rilascio degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi
Nel mentre migliaia di palestinesi stanno rientrando nelle città del nord della Striscia trovando morte e distruzione, nel tentativo di recuperare i morti sepolti sotto le macerie. Trump è arrivato in Israele, ma poi andrà in Egitto per il vertice internazionale di Sharm el-Sheikh. 🔗 Leggi su Wired.it
E’ stata una giornata importante. La pace in Israele e Palestina con rilascio degli ostaggi conferma il grande lavoro del Governo che neanche posizioni inaccettabili come quella di Albanese o degli esponenti della Flotilla, sono riusciti a minare. Giorgia Meloni Vai su Facebook
“A #TelAviv è una giornata particolare. I familiari degli ostaggi hanno scritto una lettera in cui chiedono a #Trump il nobel per la pace e chiedono il rilascio di tutti gli ostaggi attraverso varie manifestazioni”, dice @valfurla inviata @Radio24_news a #TelAviv - X Vai su X
Rilascio ostaggi israeliani, in cambio dei 20 ancora vivi Netanyahu consegna quasi 2 mila detenuti palestinesi - In cambio del rilascio degli ostaggi, Israele libera quasi 2 mila detenuti palestinesi nelle carceri israeliane, tra cui 250 ergastolani ... Come scrive virgilio.it
La notte più lunga. Oggi il rilascio di ostaggi e prigionieri, poi il vertice di Sharm - Trump parlerà alla Knesset, poi a Sharm per il "summit della pace" con al- Si legge su msn.com