È la giornata del rilascio degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi

Wired.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel mentre migliaia di palestinesi stanno rientrando nelle città del nord della Striscia trovando morte e distruzione, nel tentativo di recuperare i morti sepolti sotto le macerie. Trump è arrivato in Israele, ma poi andrà in Egitto per il vertice internazionale di Sharm el-Sheikh. 🔗 Leggi su Wired.it

200 la giornata del rilascio degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi

© Wired.it - È la giornata del rilascio degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi

In questa notizia si parla di: giornata - rilascio

Rilascio ostaggi israeliani, in cambio dei 20 ancora vivi Netanyahu consegna quasi 2 mila detenuti palestinesi - In cambio del rilascio degli ostaggi, Israele libera quasi 2 mila detenuti palestinesi nelle carceri israeliane, tra cui 250 ergastolani ... Come scrive virgilio.it

La notte più lunga. Oggi il rilascio di ostaggi e prigionieri, poi il vertice di Sharm - Trump parlerà alla Knesset, poi a Sharm per il "summit della pace" con al- Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: 200 Giornata Rilascio Ostaggi