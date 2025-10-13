È cominciato il rilascio degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi mentre Trump è sbarcato in Medio Oriente

Wired.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel mentre migliaia di palestinesi stanno rientrando nelle città del nord della Striscia trovando morte e distruzione, nel tentativo di recuperare i morti sepolti sotto le macerie. Trump è arrivato in Israele, ma poi andrà in Egitto per il vertice internazionale di Sharm el-Sheikh. 🔗 Leggi su Wired.it

200 cominciato il rilascio degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi mentre trump 232 sbarcato in medio oriente

© Wired.it - È cominciato il rilascio degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi, mentre Trump è sbarcato in Medio Oriente

In questa notizia si parla di: cominciato - rilascio

200 cominciato rilascio ostaggi&#200; cominciato il rilascio degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi, mentre Trump è sbarcato in Medio Oriente - Intanto migliaia di palestinesi stanno rientrando nelle città del nord della Striscia trovando morte e distruzione, nel tentativo di recuperare i morti dalle macerie. Lo riporta wired.it

200 cominciato rilascio ostaggiHamas ha detto quando inizierà a liberare gli ostaggi - Un funzionario di Hamas ha riferito che gli ostaggi israeliani saranno liberati a partire dalla mattina di lunedì 13 ottobre 2025. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: 200 Cominciato Rilascio Ostaggi