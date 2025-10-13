La storia tra Noah e Nick arriva a conclusione. Dietro il film, avvenimenti assurdi e un'accozzaglia di emozioni. Dal 16 ottobre su Prime Video. Il terzo ed ultimo capitolo, in un romanzo di formazione, solitamente è quello che apre la strada alla "maturità". Si diventa giovani adulti in un'età particolarmente delicata e determinante, un'età "di passaggio". Ma non è questo il caso. Perché con È colpa nostra siamo di fronte ad una saga nata su wattpad da Mercedes Ron, che proprio di recente ha firmato un accordo con Prime Video per almeno dieci trasposizioni da altrettanti suoi libri di successo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - È colpa nostra? recensione: un capitolo finale che non funziona