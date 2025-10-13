È cieco totale ma fa la spesa e pota le siepi La farsa durata 50 anni finisce in tribunale | quanto ha incassato con sussidi e pensione – Il video
Dal 1972, anno del suo ventesimo anno di età, non vedeva più nulla. Almeno secondo il database di Inps e Inail, che per oltre cinquant’anni gli avevano garantito rendite e indennità di accompagnamento per cecità assoluta. Eppure un uomo vicentino, oggi 70enne, ogni domenica andava da solo al mercato comunale, sceglieva accuratamente frutta e verdura e pagava con disinvoltura in contanti. Dopo mesi di pedinamenti da parte della Guardia di finanza, ora a suo carico è scattata la denuncia per truffa allo Stato. Quanto ha ricevuto dallo Stato. L’uomo, residente ad Arzignano in provincia di Vicenza, risultava nell’elenco degli invalidi di Inps e Inail da 53 anni. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: cieco - totale
