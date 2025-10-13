E’ ancora il momento dei Labubu? Le star li sfoggiano ma il mercato dice altro

Hanno le orecchie a punta, l’aria imbronciata e quell’allure da peluche che fa impazzire grandi e piccini: i Labubu sono stati l’oggetto del desiderio degli ultimi mesi. Dai social alle vetrine, nessuno sembrava poter resistere al fascino di questi piccoli mostriciattoli firmati Pop Mart. Ma adesso sorge spontanea la domanda: è ancora il loro momento? Il mercato frena l’entusiasmo. Cecilia Rodriguez Se le celebrity continuano a mostrarli con orgoglio, i numeri raccontano un’altra storia. La “Labubu-mania” starebbe già rallentando: Pop Mart, l’azienda che li produce, ha visto un crollo in Borsa e i dati di vendita segnano un netto calo rispetto al boom iniziale. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

