Dzemaili | Il Napoli è forte ma bisogna capire come gestirà il doppio impegno

Repubblica Napoli ha intervistato Blerim Dzemaili, ex Napoli e Torino ricordando la sua tripletta in azzurro proprio contro i granata Cosa significa Napoli per Dzemaili? «È stata l’esperienza più importante della mia carriera. Ho indossato la maglia azzurra per tre anni ad un livello molto alto. Ho giocato la Champions League». Parliamo di questa stagione, che sensazione le ha fatto la squadra di Conte? «Sta facendo bene. Il doppio impegno non è mai semplice: il Napoli gioca campionato e Champions, le insidie sono tante. La società è stata brava ad aumentare la qualità in panchina. Non ho mai amato la parola “titolare”, servono 22 giocatori di alto livello. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

