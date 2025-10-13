Dybala Roma rinnovo sempre più complicato | la firma arriverà solo in un caso

Dybala, il futuro resta un’incognita: la Roma riflette sul rinnovo della Joya. E nel corso delle prossime settimane sono attese novità Il grande tema in casa Roma si chiama Paulo Dybala. La stella argentina è entrata da luglio nell’ultimo anno di contratto con il club giallorosso e il suo futuro rappresenta uno dei dossier più . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Dybala Roma, rinnovo sempre più complicato: la firma arriverà solo in un caso

