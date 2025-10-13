Dybala Roma rinnovo sempre più complicato | la firma arriverà solo in un caso

Calcionews24.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dybala, il futuro resta un’incognita: la Roma riflette sul rinnovo della Joya. E nel corso delle prossime settimane sono attese novità Il grande tema in casa Roma si chiama Paulo Dybala. La stella argentina è entrata da luglio nell’ultimo anno di contratto con il club giallorosso e il suo futuro rappresenta uno dei dossier più . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

dybala roma rinnovo sempre pi249 complicato la firma arriver224 solo in un caso

© Calcionews24.com - Dybala Roma, rinnovo sempre più complicato: la firma arriverà solo in un caso

Argomenti simili trattati di recente

dybala roma rinnovo pi249Roma, rinnovo Dybala in stand-by: senza continuità è difficile - Il contratto dell’argentino con la Roma scadrà al termine di questa stagione. Secondo sportpaper.it

dybala roma rinnovo pi249Roma, per la società il rinnovo di Dybala non è una priorità: i dettagli - Stando a quanto riportato da Sky Sport, infatti, il rinnovo del calciatore, al momento, non è considerato una priorità per ... Segnala lalaziosiamonoi.it

dybala roma rinnovo pi249Dybala Roma, il futuro resta un rebus: i giallorossi prendono tempo sul rinnovo - Dybala Roma, congelato il rinnovo dell’argentino: nessuna trattativa in corso, decisione rimandata. Secondo calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Dybala Roma Rinnovo Pi249