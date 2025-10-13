Dwayne Johnson ha preso altri 13 kg di muscoli per diventare Mark Kerr | ecco come ha fatto

L'attore ha interpretato il lottatore nel film "The Smashing Machine" e ha lavorato per aumentare i suoi muscoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dwayne Johnson ha preso (altri) 13 kg di muscoli per diventare Mark Kerr: ecco come ha fatto

Dwayne Johnson elogiato da Mark Kerr e il team di Smashing Machine per la sua dedizione nel ruolo

San Andreas 2: novità sul sequel con Dwayne Johnson

Box office di dwayne johnson: il rock sta perdendo la sua attrattiva?

WWE: The Rock presidente degli Stati Uniti? Lui non lo esclude mentre punta agli Oscar - L'America ha un problema: non sa se vuole The Rock presidente o premio Oscar Dwayne "The Rock" Johnson ha fatto di nuovo quella cosa che gli riesce meglio: tenere milioni di americani appesi alle sue ... Si legge su zonawrestling.net

The Smashing Machine è il film con Dwayne Johnson che ha incassato di meno nel primo weekend, ma l'attore non si rattrista - Dwayne Johnson ha preso con filosofia la notizia che The Smashing Machine è il suo film dal debutto meno redditizio. Segnala msn.com