Duplice infanticidio a Reggio Calabria indagata risponde al gip

Periodicodaily.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Ha risposto alle domande del gip e del pubblico ministero della Procura di Reggio Calabria Sara Genovese, la donna di 25 anni accusata di aver soffocato e poi nascosto in un armadio i due neonati appena partoriti, a luglio dello scorso anno.  L'interrogatorio della giovane, che è durato circa un'ora e mezza, si . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: duplice - infanticidio

duplice infanticidio reggio calabria«Soffocò i figli neonati»: 25enne arrestata a Reggio Calabria - Le indagini partite nel luglio 2024, il sospetto di un terzo infanticidio. Scrive corriere.it

duplice infanticidio reggio calabriaInfanticidio a Pellaro, li ha partoriti e poi soffocati - Il gip: «Nessuna incapacità di intendere e volere, scelta lucida e reiterata» ... Si legge su corrieredellacalabria.it

Cerca Video su questo argomento: Duplice Infanticidio Reggio Calabria