L'Irish whiskey, detto con grande rispetto, è un caos totale in cui per orientarsi serve l'astrolabio. Fino a un paio di decenni fa, sull'isola verde erano attive solo 4 distillerie, che producevano tutti i numerosi marchi di whiskey (con la «e», i ragazzi ci tengono). Colpa della crisi che nella prima metà del Novecento, anche a causa del Proibizionismo, aveva azzoppato la più grande industria del distillato di cereali al mondo, regalando il trono alla Scozia. Ad ogni modo, recentemente a Dublino e dintorni qualcosa è scattato e in pochi anni hanno aperto oltre 50 distillerie. Le quali, in attesa che il loro spirito invecchi e possa essere commercializzato come whiskey, comprano distillato da terzi e lo imbottigliano con etichette varie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dunville’s, un sorso di autunno