Dumfries carica l’Olanda dopo la grande vittoria | Tutti concentrati tutto cuore – FOTO

Inter News 24 Dumfries si carica sui social a seguito della grande partita dell’Olanda: le parole del laterale nerazzurro. Denzel Dumfries, difensore dell’Inter e protagonista della grande vittoria dell’ Olanda per 4-0 contro la Finlandia nelle qualificazioni ai Mondiali 2026, ha voluto esprimere il suo orgoglio e la sua determinazione sui social dopo la performance della sua squadra. Con un post carico di energia, il laterale destro ha scritto: «Tutti concentrati. Tutto cuore. Orgoglioso di rappresentare il Paese e continuare ad andare avanti.» La vittoria netta contro la Finlandia, che ha visto l’Olanda dominare fin dai primi minuti con gol di Malen, Van Dijk, Depay e Gakpo, ha dato morale alla squadra, che ora si avvicina sempre di più alla qualificazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

