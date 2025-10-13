Sono duemila le persone presenti a Palermo alla fiaccolata in ricordo di Paolo Taormina, il 21enne ucciso davanti al suo locale mentre cercava di sedare una riss a. La folla, con in mano candele e torce dei telefoni accese, si è riunita domenica: il corteo è partito dal teatro Politeama. I prima fila c’erano la madre del ragazzo, Fabiola Galioto, e la sorella Sofia. Hanno partecipato anche il sindaco del capoluogo siciliano, Roberto Lagalla, e i familiari di altre vittime della violenza criminale, come i giovani uccisi a Monreale nell’aprile scorso, le cui fotografie erano esposte su uno striscione in testa del corteo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Duemila presenti alla fiaccolata in ricordo di Paolo Taormina, il 21enne ucciso a Palermo mentre cercava di sedare una rissa