Due stati due popoli È sempre stata la posizione della Santa Sede

ASSISI – " Due stati due popoli, questa è sempre stata la posizione della Santa Sede, da molti anni ormai". Lo ha ribadito cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, che ieri ha presieduto la celebrazione eucaristica in occasione della memoria liturgica di San Carlo Acutis nella chiesa di Santa Maria Maggiore-Santuario della Spogliazione dove il Santo è sepolto. "Continuiamo a ritenere che questa sia la formula che può aiutare a risolvere il problema dei rapporti tra ebrei e palestinesi – ha aggiunto il cardinale Parolin -. Quindi siamo perfettamente in linea con quanto noi abbiamo sempre chiesto". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Due stati due popoli. È sempre stata la posizione della Santa Sede"

