La Tiramisù World Cup 2025 ha incoronato le sue nuove campionesse in una competizione che ha trasformato piazza Borsa a Treviso in un palcoscenico internazionale della pasticceria. Barbara Tosato, 56 anni, originaria di Mestre (Venezia), e Daniela De Biasio, 54 anni, di Farra di Soligo (Treviso), hanno conquistato rispettivamente la vittoria nella categoria “ricetta originale” e “ricetta creativa”, distinguendosi tra decine di concorrenti provenienti da tutta Italia. Il tiramisù è un dolce al cucchiaio italiano, anzi veneto, anzi trevigiano, a base di savoiardi, caffè, mascarpone, uova, zucchero e cacao amaro. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Due regine e un dolce mitico: alla Tiramisù World Cup 2025 vincono due donne venete