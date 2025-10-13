Due giovani morti nel terribile frontale La comunità in lacrime | Non ci sono parole per questa tragedia
C'è grande dolore in tutta la comunità di Alfonsine per i due giovani morti nel tremendo incidente stradale avvenuto all'alba di sabato nel tratto ferrarese della Ss16 Adriatica. In uno scontro frontale fra due auto hanno perso la vita tre persone: il 19enne Yassine El Maroofi e il 27enne Omar. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
