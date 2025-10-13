Due deputati contestano Trump alla Knesset | Riconosci la Palestina

Due parlamentari di opposizione hanno interrotto il presidente americano Donald Trump durante il suo discorso alla Knesset, nel giorno della liberazione degli ostaggi rapiti da Hamas. Si tratta di Ayman Odeh e Ofer Cassif, membri del partito di sinistra Hadash. I due deputati hanno mostrato dei fogli con scritto "Recognize Palestine" e sono stati allontanati mentre i loro colleghi applaudivano Trump e intonavano cori a favore del presidente americano e dell'inviato in medio oriente della Casa Bianca, Steve Witkoff. I due politici hanno spiegato il loro gesto su X: " Non siamo venuti per interferire, ma per chiedere giustizia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Due deputati contestano Trump alla Knesset: "Riconosci la Palestina"

In questa notizia si parla di: deputati - contestano

DUE deputati lo contestano - X Vai su X

Maria Gabriella, Maria Pia, Maria Beatrice ed Emanuele Filiberto contestano la sentenza del tribunale di Roma sul tesoro della Corona, stimato 300 milioni di euro, e invocano la restituzione dei preziosi custoditi dal 1946 Vai su Facebook

Trump interrotto da due parlamentari nel discorso alla Knesset - "Questo e' l'inizio dell'era della fede e della speranza questa è l'alba storica di un nuovo Medio Oriente ". Scrive tg.la7.it

Trump parla alla Knesset, due parlamentari lo interrompono e vengono espulsi. Cosa è successo - Donald Trump ha fatto il suo ingresso nell’aula della Knesset, il Parlamento israeliano, accolto da un lungo applauso e da una standing ovation. Da ilmessaggero.it