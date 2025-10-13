Due deputati contestano Trump alla Knesset | Genocidio Espulsi dall’Aula e portati via di peso

Ilfattoquotidiano.it | 13 ott 2025

Il discorso di Donald Trump alla Knesset è stato brevemente interrotto. Due deputati, Ayman Odeh e Ofer Cassif, hanno sollevato un cartello con la scritta ‘genocidio’. Ufficiali della sicurezza hanno trascinato fuori dallaula i contestatori. Trump ha poi ripreso il discorso, dichiarando che il loro intervento “ è stato efficace “. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Due deputati contestano Trump alla Knesset: "Riconosci la Palestina"

due deputati contestano trumpDue deputati hanno contestato Trump alla Knesset: "Riconosci la Palestina" - Due parlamentari di opposizione hanno interrotto il presidente americano Donald Trump durante il suo discorso alla Knesset nel giorno della liberazione deg ... Si legge su ilfoglio.it

due deputati contestano trumpTrump interrotto da due parlamentari nel discorso alla Knesset - "Questo e' l'inizio dell'era della fede e della speranza questa è l'alba storica di un nuovo Medio Oriente ". Lo riporta tg.la7.it

