Due deputati contestano Trump alla Knesset | Genocidio Espulsi dall’Aula e portati via di peso
Il discorso di Donald Trump alla Knesset è stato brevemente interrotto. Due deputati, Ayman Odeh e Ofer Cassif, hanno sollevato un cartello con la scritta ‘genocidio’. Ufficiali della sicurezza hanno trascinato fuori dall’aula i contestatori. Trump ha poi ripreso il discorso, dichiarando che il loro intervento “ è stato efficace “. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: deputati - contestano
Due deputati contestano Trump alla Knesset: "Riconosci la Palestina"
DUE deputati lo contestano - X Vai su X
Maria Gabriella, Maria Pia, Maria Beatrice ed Emanuele Filiberto contestano la sentenza del tribunale di Roma sul tesoro della Corona, stimato 300 milioni di euro, e invocano la restituzione dei preziosi custoditi dal 1946 Vai su Facebook
Due deputati hanno contestato Trump alla Knesset: "Riconosci la Palestina" - Due parlamentari di opposizione hanno interrotto il presidente americano Donald Trump durante il suo discorso alla Knesset nel giorno della liberazione deg ... Si legge su ilfoglio.it
Trump interrotto da due parlamentari nel discorso alla Knesset - "Questo e' l'inizio dell'era della fede e della speranza questa è l'alba storica di un nuovo Medio Oriente ". Lo riporta tg.la7.it