Due deputati contestano Trump alla Knesset | Genocidio Espulsi dall’Aula e portati via di peso

Il discorso di Donald Trump alla Knesset è stato brevemente interrotto. Due deputati, Ayman Odeh e Ofer Cassif, hanno sollevato un cartello con la scritta ‘genocidio’. Ufficiali della sicurezza hanno trascinato fuori dall’aula i contestatori. Trump ha poi ripreso il discorso, dichiarando che il loro intervento “ è stato efficace “. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

