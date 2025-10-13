Due carabinieri fuori servizio scoprono due ladri rubare a casa di un anziano | vengono aggrediti

Ilgiorno.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bergamo – Un intervento coraggioso ha trasformato una tranquilla serata in famiglia in un’operazione di polizia. Due carabinieri, liberi dal servizio e impegnati in una cena privata ad Arzago d’Adda, hanno sorpreso e bloccato un ladro che tentava di introdursi nell’abitazione di un anziano. Nel tardo pomeriggio di domenica, un brigadiere della sezione radiomobile di Treviglio e un appuntato della stazione di Pandino stavano trascorrendo la serata con le rispettive famiglie quando hanno notato strani movimenti nei pressi di una casa vicina, di proprietà di un uomo di 85 anni. Insospettiti, sono scesi in strada per verificare quanto stava accadendo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

due carabinieri fuori servizio scoprono due ladri rubare a casa di un anziano vengono aggrediti

© Ilgiorno.it - Due carabinieri fuori servizio scoprono due ladri rubare a casa di un anziano: vengono aggrediti

In questa notizia si parla di: carabinieri - fuori

Accoltellato fuori da un locale di Fossacesia Marina, i carabinieri fermano l'aggressore

Spineda, butta fuori di casa la compagna e aggredisce i carabinieri: 38enne in manette

Rifiuti abbandonati fuori dall’ecocentro, denuncia ai carabinieri. Sequestro e indagini in corso

due carabinieri fuori servizioDue carabinieri fuori servizio scoprono due ladri rubare a casa di un anziano: vengono aggrediti - Un intervento coraggioso ad Arzago d’Adda ha trasformato una tranquilla serata in famiglia in un’operazione di polizia. Da ilgiorno.it

due carabinieri fuori servizioArzago d’Adda, due carabinieri fuori servizio sventano furto in abitazione e vengono aggrediti - I carabinieri fuori servizio stavano trascorrendo la serata ad Arzago d'Adda con le rispettive famiglie quando hanno notato movimenti sospetti. Scrive ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Due Carabinieri Fuori Servizio