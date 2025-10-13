Due carabinieri fuori servizio scoprono due ladri rubare a casa di un anziano | vengono aggrediti
Bergamo – Un intervento coraggioso ha trasformato una tranquilla serata in famiglia in un’operazione di polizia. Due carabinieri, liberi dal servizio e impegnati in una cena privata ad Arzago d’Adda, hanno sorpreso e bloccato un ladro che tentava di introdursi nell’abitazione di un anziano. Nel tardo pomeriggio di domenica, un brigadiere della sezione radiomobile di Treviglio e un appuntato della stazione di Pandino stavano trascorrendo la serata con le rispettive famiglie quando hanno notato strani movimenti nei pressi di una casa vicina, di proprietà di un uomo di 85 anni. Insospettiti, sono scesi in strada per verificare quanto stava accadendo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: carabinieri - fuori
Accoltellato fuori da un locale di Fossacesia Marina, i carabinieri fermano l'aggressore
Spineda, butta fuori di casa la compagna e aggredisce i carabinieri: 38enne in manette
Rifiuti abbandonati fuori dall’ecocentro, denuncia ai carabinieri. Sequestro e indagini in corso
I carabinieri hanno arrestato l’uomo che nella notte avrebbe sparato a Paolo Taormina, 21enne, fuori dal suo pub nella zona della Champagneria - facebook.com Vai su Facebook
Due carabinieri fuori servizio scoprono due ladri rubare a casa di un anziano: vengono aggrediti - Un intervento coraggioso ad Arzago d’Adda ha trasformato una tranquilla serata in famiglia in un’operazione di polizia. Da ilgiorno.it
Arzago d’Adda, due carabinieri fuori servizio sventano furto in abitazione e vengono aggrediti - I carabinieri fuori servizio stavano trascorrendo la serata ad Arzago d'Adda con le rispettive famiglie quando hanno notato movimenti sospetti. Scrive ecodibergamo.it