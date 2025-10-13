Due carabinieri fuori servizio scoprono due ladri rubare a casa di un anziano | vengono aggrediti

Bergamo – Un intervento coraggioso ha trasformato una tranquilla serata in famiglia in un’operazione di polizia. Due carabinieri, liberi dal servizio e impegnati in una cena privata ad Arzago d’Adda, hanno sorpreso e bloccato un ladro che tentava di introdursi nell’abitazione di un anziano. Nel tardo pomeriggio di domenica, un brigadiere della sezione radiomobile di Treviglio e un appuntato della stazione di Pandino stavano trascorrendo la serata con le rispettive famiglie quando hanno notato strani movimenti nei pressi di una casa vicina, di proprietà di un uomo di 85 anni. Insospettiti, sono scesi in strada per verificare quanto stava accadendo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

