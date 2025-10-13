Due bombe della Seconda guerra gettate tra i rifiuti scoperte nel centro smistamento alla Spezia

Gli ordigni, due granate di 75 e 105 millimetri, erano in due diverse “balle” di materiale già compattato e proveniente da Genova. Indagano i carabinieri, gli artificieri li hanno fatti brillare in una cava. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Due bombe della Seconda guerra gettate tra i rifiuti, scoperte nel centro smistamento alla Spezia

