Due bombe della Seconda guerra gettate tra i rifiuti scoperte nel centro smistamento alla Spezia

Gli ordigni, due granate di 75 e 105 millimetri, erano in due diverse “balle” di materiale già compattato e proveniente da Genova. Indagano i carabinieri, gli artificieri li hanno fatti brillare in una cava. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Due bombe della Seconda guerra gettate tra i rifiuti, scoperte nel centro smistamento alla Spezia

In questa notizia si parla di: bombe - seconda

La fauna marina è più abbondante sulle bombe della Seconda Guerra Mondiale: l’incredibile scoperta nel Mar Baltico

ÈTv Marche. . Recitare sotto le bombe, portando un sorriso in mezzo al dolore della guerra, è l'esperienza di "Teatri senza frontiere", il progetto di Teatro e Solidarietà promosso all’interno del Marameo Festival, che è tornato quest'anno, per la seconda volta in - facebook.com Vai su Facebook

Una bomba della seconda guerra mondiale in porto a Trieste. Il 18 ottobre, di mattina, le operazioni di disinnesco. 1.000 residenti verranno fatti sgomberare. - X Vai su X

Scoperta choc nei campi di Villa San Sebastiano: ritrovate due bombe a mano della Seconda guerra mondiale - Momenti di apprensione domenica scorsa a Villa San Sebastiano, dove durante alcuni lavori agricoli sono stati riportati alla luce ... Scrive marsicalive.it

Tagliacozzo, trova due bombe a mano mentre raccoglie le patate nel campo - IL CASO TAGLIACOZZO «Pensavo fossero patate ma invece erano bombe», avrà detto, parafrasando il noto film di Massimo Troisi, Valter Di Loreto, 49 anni, di Civitella ... Segnala ilmessaggero.it