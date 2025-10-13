Due azzurri alle Finals? Musetti sempre più vicino può raggiungere Sinner | come è cambiata la Race

Felix Auger-Aliassime non accorcia sul toscano che rimane 8°, ma la corsa verso Torino è più aperta che mai: ancora incerta la partecipazione di Djokovic, da valutare il fastidio alla spalla di Shelton. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Due azzurri alle Finals? Musetti sempre più vicino, può raggiungere Sinner: come è cambiata la Race

