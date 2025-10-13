Due anni di giunta Addonizio | Abc e rifiuti ridare decoro alla città
Due anni di mandato di amministrazione comunale di Latina guidata da Matilde Celentano: il ciclo delle interviste prosegue oggi con Franco Addonizio, assessore con diverse deleghe: Politiche per l’ambiente; Politiche per l’energia e la qualità dell’aria; Politiche relative al miglioramento dei. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
In questa notizia si parla di: anni - giunta
Due anni di giunta. Muzio: "Obiettivo nuovo Piano regolatore generale"
Federica Pellegrini compie 37 anni, Matteo Giunta: “Buon compleanno tata mia”
Due anni di giunta. Chiarato: "Lavori entro i termini per gli impianti sportivi". Il punto sul PalaBianchini
Dopo quasi due anni e mezzo la Giunta Calcagni non ha apportato svolte significative, il quartiere resta in difficoltà. Gli unici progetti di decoro sono arrivati dalla 'Rete di impresa'. Le annunciate opere segneranno una svolta? #ilmamilio - facebook.com Vai su Facebook