Droni ucraini su deposito di petrolio in Crimea

Droni ucraini hanno colpito nella notte il più grande deposito di petrolio russo nella città di Feodosia, in Crimea, innescando un enorme incendio, e distruggendo cinque carri armati. Video condivisi sui social mostrano un vasto incendio e un denso fumo nero che si levava dal deposito. I residenti hanno riferito che il bagliore dell’incendio era . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Droni ucraini su deposito di petrolio in Crimea

