DroneArt Show alla Mostra d’Oltremare due serate tra musica classica e spettacolo di droni

2anews.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

DroneArt Show: Il 31 ottobre e l’1 novembre, la Mostra d’Oltremare ospiterà un’esperienza multisensoriale che unisce armonia, luce e tecnologia. Dopo il successo straordinario delle due serate milanesi a fine luglio – entrambe sold out – DroneArt Show, presentato da Fever, principale piattaforma globale di intrattenimento dal vivo, in collaborazione con Nova Sky Stories, sceglie . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - DroneArt Show, alla Mostra d’Oltremare due serate tra musica classica e spettacolo di droni

In questa notizia si parla di: droneart - show

