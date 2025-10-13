Droga in un deposito di via Padre Manna | divieto di dimora per un 46enne

Un uomo di 46 anni è stato sottoposto al divieto di dimora nel comune di Avellino dopo il ritrovamento, in un deposito di via Padre Paolo Manna, di circa 50 grammi di cocaina e 776 grammi di hashish suddivisi in nove plance.L’operazione è stata condotta dagli agenti della Sezione Antidroga della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

