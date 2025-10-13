Droga e soldi Due arresti a Fontivegge

Sono stati trovati in possesso di droga e soldi, durante un controllo avvenuto in via del Macello, a Fontivegge. Per questo una 19enne di origine colombiane, già nota alle forze dell’ordine, e un 35enne di origini ecuadoriane sono stati arrestati dai militari della Squadra di Intervento Operativo - 8° Reggimento “Lazio” - di Roma e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Perugia, perché ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è scattato a seguito di un controllo nel quartiere Fontivegge. Prima c’è stata una perquisizione personale e veicolare, che poi si è estesa anche alle abitazioni: i due sono stati trovati in possesso di tre dosi di hashish, per un totale di 36 grammi, di una dose di cocaina e di una di eroina, per un totale di 0,7 grammi nonché un bilancino di precisione, di un coltello e di 260 euro in contanti, verosimilmente costituente il provento dell’attività illecita. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Droga e soldi. Due arresti a Fontivegge

In questa notizia si parla di: droga - soldi

Pusher violenti nei boschi della droga della Brianza, cinque arresti: “Non avevo soldi, mi hanno sparato”

Gli ammanchi sui soldi della droga e le liti coi catanesi, quel pestaggio del corriere che segna il "pentimento"

Il ponte dello Stretto per la droga: viaggi in taxi, soldi "sotto vuoto" : il ruolo dei reggini

Smantellata una delle storiche piazze di spaccio nel cuore di Bitonto. L'operazione ha portato all'arresto di due persone. In un’abitazione abbandonata sono stati trovati droga, soldi e materiale per il confezionamento - facebook.com Vai su Facebook

Smantellata una delle storiche piazze di spaccio nel cuore di Bitonto. L'operazione ha portato all'arresto di due persone. In un’abitazione abbandonata sono stati trovati droga, soldi e materiale per il confezionamento - X Vai su X

Droga e soldi. Due arresti a Fontivegge - Sono stati trovati in possesso di droga e soldi, durante un controllo avvenuto in via del Macello, a Fontivegge. Come scrive lanazione.it

Droga, soldi e bilancino: due arresti in via del Macello a Perugia. Spunta anche un coltello - Sono stati sorpresi in via del Macello, nel quartiere Fontivegge, con droga e soldi: arrestati a Perugia una 19enne colombiana e un 35enne ecuadoriano, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di s ... Secondo umbria24.it