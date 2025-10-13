Drammatico appuntamento Dovevano chiarirsi poi i fendenti Uno dei 17enni aveva già armi

Nei giorni precedenti c’erano stati momenti di tensione, un contatto fisico (si parla di una spallata). Poi l’appuntamento: "Vediamoci sabato mattina alle 8". "Dove?". "Davanti a scuola". La conversazione si è sviluppata – secondo quanto riferiscono alcuni coetanei – con la messaggistica privata di uno dei social network più diffusi, Instagram. Doveva essere, secondo chi li conosce, un momento di chiarimento. Difficile capire se invece ci fosse la premeditazione di una sorta di agguato, oppure se la situazione sia degenerata. Fatto sta che, quando i due maschi 17enni – entrambi studenti dell’istituto professionale ‘Roberto Ruffilli’ – si sono visti, è scoppiata la violenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

