Dragon Ball un antagonista creato da Akira Toriyama si basa su colui che | Ha rovinato la Kamehameha
Ogni grande genio ha bisogno di uno sfogo creativo, e nel caso di Akira Toriyama pare che la sua valvola sia stata. la satira. Durante una recente intervista con l'animatore Vincent Chansard, è emersa un'aneddoto irresistibile: la nascita di un cattivo di Dragon Ball come atto di ironica vendetta. Una vecchia storia riemersa online racconta come Akira Toriyama, infastidito dal sound designer responsabile della celebre Kamehameha, si sarebbe "vendicato" creando Tao Pai Pai, il mercenario più assurdo di Dragon Ball, ispirandosi proprio a quel tecnico del suono. Quando una Kamehameha fece infuriare Toriyama Da quasi quarant'anni, Dragon Ball continua a infiammare l'immaginario di milioni di fan, ma dietro il successo planetario dell'anime firmato Toei Animation si nascondono anche piccoli screzi di produzione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: dragon - ball
La triste verità dietro la vita di mr. satan in dragon ball
Tutte le timeline di dragon ball spiegate
Dragon ball super e il suo legame con l’eredità di z: i due personaggi chiave
Napoli, panetti di hashish con l'immagine di Dragon Ball: 41enne arrestato dopo pedinamento Vai su Facebook
Introducing new start emotes for Super Saiyan 3 Son Goku, Majin Buu (Good), and Zamasu! Check out the video! #GekishinSquadra #Squadra #DragonBall - X Vai su X
I 3 villain dei film di Dragon Ball che meritano di diventare canonici - Scopri i tre iconici villain dei film di Dragon Ball che meritano di entrare nel canon, portando nuove sfide e storie imperdibili. Come scrive anime.everyeye.it
Dragon Ball GT: i personaggi che dovrebbero essere canonici - Scopri i personaggi di Dragon Ball GT che meritano di entrare nel canone ufficiale, portando nuove avventure e battaglie. Segnala anime.everyeye.it