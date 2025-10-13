Dragon Ball un antagonista creato da Akira Toriyama si basa su colui che | Ha rovinato la Kamehameha

Ogni grande genio ha bisogno di uno sfogo creativo, e nel caso di Akira Toriyama pare che la sua valvola sia stata. la satira. Durante una recente intervista con l'animatore Vincent Chansard, è emersa un'aneddoto irresistibile: la nascita di un cattivo di Dragon Ball come atto di ironica vendetta. Una vecchia storia riemersa online racconta come Akira Toriyama, infastidito dal sound designer responsabile della celebre Kamehameha, si sarebbe "vendicato" creando Tao Pai Pai, il mercenario più assurdo di Dragon Ball, ispirandosi proprio a quel tecnico del suono. Quando una Kamehameha fece infuriare Toriyama Da quasi quarant'anni, Dragon Ball continua a infiammare l'immaginario di milioni di fan, ma dietro il successo planetario dell'anime firmato Toei Animation si nascondono anche piccoli screzi di produzione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

