DR02 è il robot umanoide con la protezione IP66 | può lavorare anche sotto l’acqua e non teme la polvere
Funziona da -20 a +55 °C ed è pensato per cantieri, fabbriche e ambienti esterni, ma questo tipo di protezione potrebbe essere necessaria anche per i robot domestici. 🔗 Leggi su Dday.it
In questa notizia si parla di: dr02 - robot
Robot umanoidi, la partita di calcio è comica: l'unica cosa che sanno fare bene è cadere - A Pechino, quattro squadre di robot umanoidi si sono sfidate in partite di calcio 3 contro 3 guidate dall'intelligenza artificiale. Come scrive hwupgrade.it
In Cina c'è un robot umanoide che sa cambiarsi la batteria da solo: si chiama Walker S2 - La presentazione del nuovo Walker S2, prototipo sviluppato dall'azienda cinese UBTech, ha trasformato in realtà l'ennesimo scenario da film di fantascienza. Scrive multiplayer.it