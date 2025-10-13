Dovrebbe essere illegale reclinare il sedile in aereo quando dietro c’è qualcuno con un neonato in braccio | lo sfogo della mamma è virale su TikTok

Una madre si è sfogata su TikTok dopo che la persona seduta davanti a lei in aereo ha reclinato il sedile “schiacciandola” mentre teneva in braccio la sua bambina. In un breve video pubblicato sul suo account lo scorso settembre e diventato virale in queste ore, Bianca, si mostra seduta con la figlia in braccio su un normale sedile di economy class. Poi, dopo aver spostato la telecamera per mostrare il sedile davanti a lei, reclinato all’indietro contro la bambina, scrive: “Tenere un bambino in braccio per 9 ore è già una sfida – e ha continuato – dai ragazzi. cerchiamo di essere cortesi con chi sta dietro di noi”, mostrando il sedile reclinato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

