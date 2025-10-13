Dove vivono le marmotte? In quali zone d'Italia si trovano e cosa fare in caso d'incontro

13 ott 2025

In Italia, le marmotte vivono tra le praterie d'alta quota delle Alpi e in alcune zone dell’Appennino settentrionale. Sono roditori curiosi e spesso facili da osservare quando si fanno escursioni e trekking in montagna. In caso di incontro, non bisognerebbe avvicinarsi troppo, cosa che purtroppo non accade sempre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

