Dove vedere in tv Sinner-Tsitsipas Six Kings Slam 2025 | orario programma streaming

Mercoledì 15 ottobre inizierà il torneo di tennis d’esibizione denominato “Six Kings Slam”, che si disputerà a Riad, in Arabia Saudita: nella prima giornata si giocheranno entrambi i quarti di finale, e l’azzurro Jannik Sinner, detentore del titolo, dovrà affrontare l’ ellenico Stefanos Tsitsipas. Il match sarà il primo di giornata, ed andrà in scena a partire dalle ore 18.30 italiane: la sfida ovviamente non rientrerà tra i precedenti ufficiali disputati sul circuito maggiore, ma nei nove precedenti giocati in carriera l’ellenico è in vantaggio per 6-3 sull’azzurro. Il vincitore affronterà il serbo Novak Djokovic in semifinale. 🔗 Leggi su Oasport.it

