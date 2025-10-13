Dopo gli incontri del fine settimana, procede a ritmo spedito il quadro degli incontri validi per le qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio, in tutte le varie confederazioni che devono ancora definire quali squadre parteciperanno al prossimo torneo iridato. In questo lunedì 13 ottobre si andrà dall’Africa all’Europa, con particolare attenzione per Sud Sudan-Togo (delle ore 15.00) e Islanda-Francia (delle ore 20.45), senza dimenticare le altre partite e la possibilità di seguire un ampio bouquet delle stesse con l’opzione Diretta Gol. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming delle cinque partite di oggi valevoli per le Qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv oggi le Qualificazioni ai Mondiali 2026: orari partite 13 ottobre, canali, streaming