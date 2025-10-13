Tre giorni dopo la vittoria per 3-1 a Tallinn contro l’Estonia, la Nazionale italiana di calcio tornerà in campo martedì 14 ottobre allo stadio Friuli di Udine per affrontare Israele in un match valevole per le Qualificazioni ai Mondiali del 2026. La Norvegia è ormai quasi irraggiungibile, ma gli Azzurri devono ancora blindare il secondo posto nel gruppo I che garantirebbe il pass per i playoff. Gennaro Gattuso ha conquistato tre successi di fila da quando gli è stato affidato il compito di subentrare a Luciano Spalletti come CT della Nazionale, e battendo Israele otterrebbe la certezza di disputare come minimo i playoff europei di qualificazione per la Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Dove vedere in tv Italia-Israele, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario, programma, streaming