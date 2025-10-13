Dove vedere in tv il Giro del Veneto 2025 | orari partenza ed arrivo programma streaming

Oasport.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’appuntamento con il Giro di Lombardia 2025, la stagione ciclistica non è ancora terminata. Si apre infatti una nuova settimana che propone il Giro del Veneto 2025, in programma mercoledì 15 ottobre. La classica italiana, giunta alla sua 87esima edizione, è una delle ultime corse annuali e l’anno scorso fu conquistata da Corbin Strong. La corsa, che si svolge tutta sul territorio veneto, propone un percorso che si accende definitivamente nei chilometri finali, prima dell’arrivo in centro a Verona. Il parterre sarà come sempre di livello, considerando che la classica è uno dei pochi appuntamenti rimasti prima del finale della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

dove vedere in tv il giro del veneto 2025 orari partenza ed arrivo programma streaming

© Oasport.it - Dove vedere in tv il Giro del Veneto 2025: orari partenza ed arrivo, programma, streaming

In questa notizia si parla di: vedere - giro

Giro di Polonia 2025, oggi la prima tappa: percorsi, tappe, probabili vincitori e dove vedere

Dove vedere in tv il Giro di Toscana 2025: orari, percorso, streaming

Dove vedere in tv il Giro dell’Emilia 2025: orario, programma, streaming

vedere tv giro venetoDove vedere in tv il Giro del Veneto 2025: orari partenza ed arrivo, programma, streaming - Dopo l'appuntamento con il Giro di Lombardia 2025, la stagione ciclistica non è ancora terminata. Lo riporta oasport.it

vedere tv giro venetoDove vedere il Giro di Lombardia in tv e streaming - 15 e si potrà vedere su Rai Sport HD dalle 10. Lo riporta corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Vedere Tv Giro Veneto