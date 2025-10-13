Dopo l’appuntamento con il Giro di Lombardia 2025, la stagione ciclistica non è ancora terminata. Si apre infatti una nuova settimana che propone il Giro del Veneto 2025, in programma mercoledì 15 ottobre. La classica italiana, giunta alla sua 87esima edizione, è una delle ultime corse annuali e l’anno scorso fu conquistata da Corbin Strong. La corsa, che si svolge tutta sul territorio veneto, propone un percorso che si accende definitivamente nei chilometri finali, prima dell’arrivo in centro a Verona. Il parterre sarà come sempre di livello, considerando che la classica è uno dei pochi appuntamenti rimasti prima del finale della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv il Giro del Veneto 2025: orari partenza ed arrivo, programma, streaming