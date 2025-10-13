Dove vedere in tv Berrettini-Zeppieri ATP Stoccolma 2025 | orario programma streaming
Il derby azzurro nel primo turno dei Nordea Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 250, in corso a Stoccolma, in Svezia, si disputerà domani, martedì 14 ottobre, quando si fronteggeranno all’esordio Matteo Berrettini ed il qualificato Giulio Zeppieri. Il match si giocherà sul Centre Court, ma sarà il quarto ed ultimo del programma di giornata, che sarà aperto alle 13.00, anche se il terzo incontro avrà inizio non prima delle ore 18.00. Non ci sono precedenti sul circuito maggiore tra i due azzurri, che si sfideranno per la prima volta in assoluto proprio a Stoccolma. La sfida tra Matteo Berrettini ed il qualificato Giulio Zeppieri sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà garantita da Tennis TV, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: vedere - berrettini
Berrettini-Ruud: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming gli ottavi di Tokyo in tempo reale Vai su Facebook
Marco Berrettini - X Vai su X
Pronostico Matteo Berrettini-Giulio Zeppieri: analisi, quote, guida tv e scommesse tennis ATP Stoccolma - Analisi, quote, guida tv e scommesse tennis sul primo turno del ATP 250 Stoccolma. betitaliaweb.it scrive
Berrettini-Zeppieri, primo turno Atp 250 Stoccolma: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Sarà Giulio Zeppieri l'avversario di primo turno di Matteo Berrettini nell'ATP 250 di Stoccolma. Da msn.com