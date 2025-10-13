Il derby azzurro nel primo turno dei Nordea Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 250, in corso a Stoccolma, in Svezia, si disputerà domani, martedì 14 ottobre, quando si fronteggeranno all’esordio Matteo Berrettini ed il qualificato Giulio Zeppieri. Il match si giocherà sul Centre Court, ma sarà il quarto ed ultimo del programma di giornata, che sarà aperto alle 13.00, anche se il terzo incontro avrà inizio non prima delle ore 18.00. Non ci sono precedenti sul circuito maggiore tra i due azzurri, che si sfideranno per la prima volta in assoluto proprio a Stoccolma. La sfida tra Matteo Berrettini ed il qualificato Giulio Zeppieri sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà garantita da Tennis TV, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Berrettini-Zeppieri, ATP Stoccolma 2025: orario, programma, streaming