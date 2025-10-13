Nuova settimana col doppio turno in Eurolega per l’Olimpia Milano! Domani martedì 14 ottobre i meneghini fanno visita al Bayern Monaco – inizio del match alle ore 20:30 – per la quarta giornata della regular season 2025-2026. I milanesi puntano a rialzare la testa dopo il ko interno – non senza polemiche – contro l’AS Monaco dell’ex Nikola Mirotic (79-82), nonostante la doppia doppia sfiorata da Devin Booker (15 punti e 8 rimbalzi) e i 13 punti di un mai domo Shavon Shields. 1-2 è il record dell’EA7 Emporio Armani, che non vuole sicuramente perdere terreno già dopo tre turni disputati. In cerca di riscatto anche il Bayern Monaco, reduce dalla netta sconfitta casalinga contro lo Zalgiris Kaunas (70-98) unica squadra ancora imbattuta in Eurolega. 🔗 Leggi su Oasport.it

Dove vedere in tv Bayern Monaco-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming