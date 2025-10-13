Dove si trova il borgo italiano che offre 20mila euro a chiunque ci si voglia trasferire

Il borgo di Radicondoli in Toscana offre 20.000 euro più altri contributi a chiunque decida di trasferirsi lì. L'iniziativa, creata nel 2023 e ampliata quest'anno, ha come obbiettivo quello di contrastare lo spopolamento graduale che ha colpito la città fin dagli anni '50. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: trova - borgo

C’è un borgo incantato sul lago che sembra la Svizzera (ma è in Lombardia): dove si trova?

La Casa Torre sorge nel borgo di Ono Degno, frazione del comune di Pertica Bassa (BS). Edificio che più spicca nel borgo, torre e palazzo nel contempo, risale al XIII secolo. Si trova all’interno di un vero e proprio borgo medioevale dominato dal profilo della Vai su Facebook

Questo piccolo borgo è un fiore all’occhiello italiano, patrimonio UNESCO: in autunno dà il meglio di sé - Nel cuore della pianura friulana si trova un borgo che, nonostante la sua fama internazionale, conserva un fascino unico e poco noto. Da blitzquotidiano.it

Questo borgo italiano è famoso per lo sci, però si trova in Sardegna - La Sardegna è famosa per il suo mare, per le sue città costiere, o per il suo capoluogo ormai ricchissimo di eventi culturali e attrazioni turistiche, Cagliari. Lo riporta esquire.com